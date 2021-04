Autobus prende fuoco, salvi autista e sette passeggeri

Un autobus Gtt della linea 46 è andato a fuoco, questa mattina intorno alle 6.30, mentre stava percorrendo il tratto strada Cuorgnè-via Rivarolo a Mappano. L'autista ha notato il fumo e ha accostato facendo scendere dal mezzo le sette persone a bordo. Un attimo dopo le fiamme hanno avvolto il bus. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria per individuare le cause dell'incendio. Non si sono registrati feriti o intossicati. I vigili del fuoco di Torino Stura hanno poi domato il rogo.