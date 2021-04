Migranti: Marin (Lega), scritte Oulx sono ingiustificabili

Le scritte apparse sui muri del municipio di Oulx sono "ingiuriose e inqualificabili". Lo afferma il consigliere regionale della Lega Valter Marin, che in una nota esprime "vicinanza al sindaco Andrea Terzolo e a tutta l'amministrazione comunale". "Auspico che gli autori di questo gesto vigliacco vengano al più presto identificati e puniti, come è giusto che accada in un Paese civile e democratico", aggiunge l'esponente del Carroccio in merito alla scritta "Assassini, la vostra giustizia uccide" comparsa sulla facciata del municipio di Oulx, in alta Valle di Susa, nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di una azione anarchica collegata allo sgombero dell'ex casa cantoniera utilizzata fino al 23 marzo per dare ospitalità ai migranti clandestini diretti in Francia.