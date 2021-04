Ordine degli psicologi a Draghi: "disarmante"

Una conferenza stampa "disarmante" di cui "non possiamo ignorare le parole e l'impatto che queste hanno avuto su tutta la comunità professionale fatta di professioniste e professionisti psicologi che ogni giorno dedicano le proprie competenze, il proprio tempo professionale, il proprio sostegno per aiutare le persone ad affrontare e a sopravvivere alla pandemia". Cosi' l'Ordine degli psicologi del Piemonte in una lettera al premier Draghi in cui si ricorda che "dal 2018 la professione psicologica è diventata professione sanitaria" e che "il decreto legge del 1 aprile 2021, prevede per le professioni sanitarie, quindi anche per le psicologhe e psicologi l'obbligo vaccinale". "Ci riferiamo - si legge nella lettera - ai professionisti psicologhe e psicologi che lavorano nelle strutture sanitarie ed ospedaliere, nelle scuole e nelle università, negli istituti di pena, nelle comunità terapeutiche, nel territorio, nei propri studi professionali e che in 'scienza e coscienza' contribuiscono a contenere e alleviare il malessere psicologico causato dalle conseguenze che il Covid 19 sta avendo, direttamente e indirettamente, sulle loro vite, sulla loro salute e sul loro futuro". "Avere consapevolezza di quanto le psicologhe e gli Psicologi possono fare per la rinascita dell'Italia, in un momento tra i più difficili dal dopo guerra - prosegue la missiva - significa voler concretamente (e non retoricamente) promuovere fiducia e resilienza nelle persone, in linea con quello che la comunità scientifica nazionale e internazionale sta evidenziando. Ignorare questi aspetti è possibile, ma non auspicabile se l'obiettivo di un Governo responsabile e coraggioso è quello di costruire fiducia, collaborazione, possibilità per il futuro sano di un'Italia ancora inginocchiata di fronte ad un virus".