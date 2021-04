Piemonte: Consiglio approva Bilancio 2021-2023 della Regione

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2021-2023 della Regione. A favore la maggioranza di centrodestra, mentre voto contrario è stato espresso dalle opposizioni (31 sì, 18 no). "Il Bilancio di quest'anno - ha commentato il governatore piemontese Alberto Cirio subito prima del voto finale - e' complicato, e reso più difficile da un margine di libertà ridotto. La Corte dei Conti ci dice che il provvedimento deve fare fronte alle sole spese urgenti e indifferibili, oltre a quelle per fronteggiare la pandemia in corso: tutto il resto lo andremo a modulare nel corso dell'anno". "Questo provvedimento - ha rimarcato - e' il migliore Bilancio possibile nelle condizioni che stiamo vivendo. Deve essere un Bilancio di cautela e di prudenza, che ci renda sicuri innanzitutto di pagare i debiti: abbiamo 550 milioni da pagare, schizzati di 100 milioni in più grazie ai derivati scelti da qualcuno nel passato, debiti che stiamo pagando nonostante il Covid. La Regione deve avere i conti in sicurezza, e questo lo si ottiene innanzitutto pagando i debiti". "Viviamo in un clima di incertezza rispetto alle risorse - ha aggiunto - man mano che ci saranno disponibilità c'è l'impegno a metterle dove ci sono le priorità, e le priorità sono far ripartire il Piemonte e la nostra gente". "I soldi sono importanti - ha rimarcato - ma prima c'e' la vita: dobbiamo pensare a vaccinare tutti il prima possibile".

Nel dibattito per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione, il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha sottolineato come si tratti di "un documento complesso e difficile, segnato da un disavanzo pregresso e da minori entrate, ma che da' risposte importanti ai piemontesi, con un focus importante su nuove povertà e turismo". Quello di Forza Italia, Paolo Ruzzola, ha detto che "non va dimenticata la situazione difficile in cui l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano si è trovato a redigere il documento: una forte fragilità finanziaria della Regione che ha lasciato scarso margine di manovra, aggravata dalla pandemia". E il capogruppo Fdi, Paolo Bongioanni, ha evidenziato "le risorse sul dissesto idrogeologico, per le fragilità, e per il rifinanziamento dei voucher turistici". Dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, ha sostenuto, "è arrivata una lezione di equilibrio nel gestire l'Aula e portare a una ragionevolmente rapida approvazione del provvedimento". Sul fronte delle minoranze, il capogruppo Pd Raffaele Gallo ha detto di "non vedere strumenti nuovi per affrontare la grande emergenza del rilancio del Piemonte ma solo poche risorse sui capitoli principali e molti tagli su capitoli importanti". Il capogruppo M5s, Sean Sacco, ha rimarcato come i pentastellati abbiano "cercato di essere costruttivi, presentando molte proposte emendative nella direzione di un approccio post-pandemico diverso sul fronte dell'ambiente e dello sviluppo, tutte proposte che sono state rimbalzate". La capogruppo M4o Francesca Frediani ha parlato di "bilancio inadeguato soprattutto per il contrasto al disagio economico e psicologico dei cittadini". "Dopo tanti annunci - ha detto il capogruppo Luv Marco Grimaldi - la maggioranza non ha voluto tassare chi più ha tratto profitto dalla pandemia e ha tagliato capitoli importanti come cultura e sport. A nulla è valso presentare centinaia di emendamenti, che si sono scontrati con un muro di gomma". "Avevamo un'altra idea di sviluppo - ha aggiunto il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano - e avevamo chiesto più risorse sui soggetti fragili e anziani". "Le priorità di una maggioranza - ha concluso il capogruppo Monviso Mario Giaccone - si leggono dalle categorie fatte oggetto di più attenzione e da quelle più trascurate, che sono state: scuola, diritto studio, spettacolo, sport e montagna".