Covid: Psicologi piemontesi a Draghi, sue parole disarmanti

Con una lettera al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, l'Ordine degli Psicologi del Piemonte ribadisce quanto già evidenziato oggi dall'Ordine nazionale, definendo la conferenza stampa di ieri del premier "disarmante" e "distratta" in materia di riconoscimento del ruolo e della figura degli psicologi italiani "professionisti che ogni giorno dedicano le proprie competenze, il proprio tempo, il proprio sostegno per aiutare le persone ad affrontare e a sopravvivere alla pandemia in corso". "Dal 2018 - puntualizza la lettera - la professione psicologica è diventata professione sanitaria. Inoltre, il decreto legge 44, del 1 aprile 2021, prevede per le professioni sanitarie, quindi anche per gli Psicologi, l'obbligo vaccinale. Da qui nasce non il diritto, ma il dovere e la responsabilità professionale di sottoporsi al vaccino". "Per questo - aggiungono gli psicologi piemontesi - non possiamo ignorare l'impatto delle sue parole sulla nostra comunità composta di professionisti che lavorano negli ospedali, nelle scuole e nelle università, negli istituti di pena, nelle comunità terapeutiche, nel nei propri studi e che in "scienza e coscienza" contribuiscono a contenere e alleviare il malessere causato dalle conseguenze che il Covid sta avendo sulla vita delle persone. Ignorarlo e' possibile, ma non auspicabile se l'obiettivo di un Governo responsabile e' quello di costruire fiducia e collaborazione per il futuro sano di un'Italia ancora in ginocchio".