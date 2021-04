Polizia smantella banda "ostriche e champagne", 4 arresti

n diversi colpi messi a segno sul territorio della provincia di Vercelli si erano impadroniti di merci per un valore di 100.000 euro: sono finiti in manette in quattro, questa mattina all'alba nell'ambito dell'operazione "Ostriche e champagne". E' finita cosi l'attività di un sodalizio criminoso specializzato in furti e ricettazione ai danni di importanti aziende del vercellese, del settore agro-alimentare. Le misure cautelari, concludono un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vercelli e portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura. I quattro componenti della banda sono stati raggiunti nelle loro abitazioni di Torino dagli agenti della Terza Sezione della Squadra Mobile della Questura di Vercelli, con la collaborazione della Squadra Mobile di Torino e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, che hanno dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'indagine è stata condotta con pedinamenti, intercettazioni telefoniche e accertamenti telematici, ha consentito alla fine di sgominare la banda criminale.