Covid: arcivescovo Torino "rider" per famiglie bisognose

Ci sarà anche l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, tra i volontari che domani consegneranno mille pasti cucinati da vari chef stellati per le famiglie più in difficoltà. L'iniziativa è organizzata e coordinata dal Banco Alimentare del Piemonte e, in qualche modo, sostituisce la tradizionale cena dei 1000 che veniva offerta alle famiglie fragili nei giorni di Natale e che, a causa del Covid, non è stato possibile realizzare. Accompagnato dal Banco Alimentare, monsignor Nosiglia distribuirà i pacchi contenenti il pranzo già cucinato e qualche accessorio per rendere più festosa la tavola a sei famiglie. L'appuntamento è per le 12.30 in via Valentino Carrera 55, dove le Suore Vincenzine di Maria Immacolata - aiutate dal progetto Sis.Te.R. della Caritas Diocesana - da alcuni anni hanno messo a disposizione un intero stabile per ospitare temporaneamente famiglie sottoposte a sfratto esecutivo per morosità incolpevole.