Covid: controlli nel Torinese, 34 sanzioni dei carabinieri

I carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno sanzionato 34 persone che hanno violato le disposizioni anti-Covid. In particolare a Chivasso, i militari hanno identificato e multato 32 persone che in più occasioni hanno consumato all'interno di un bar del luogo. La titolare del locale è stata più volte multata e per questo motivo è stata richiesta la sospensione della licenza commerciale alla Prefettura. A Chieri, in piazza Duomo, i carabinieri hanno controllato un'attività di parrucchiere che, nonostante la zona rossa, era aperta con all'interno un cliente, che è stato sanzionato insieme al titolare del salone.