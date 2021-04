Covid: protesta stagionali agricoltura, ignorati dai ristori

Erano in 150 stamane, giunti anche dal Torinese, davanti alla Prefettura di Cuneo, per la protesta dei lavoratori stagionali in agricoltura indetta da Cgil Cisl e Uil. Anche per i 45 mila lavoratori stagionali dell'agricoltura piemontese (quasi la metà in provincia di Cuneo), infatti, non sono previsti ristori nell'ultimo Decreto Sostegni. "Il decreto - scrivono in una nota i segretari regionali Denis Vayr (Cgil), Franco Ferria (Cisl), Alberto Battaglino (Uil) - riconosce un'indennità di 2.400 euro per gli stagionali e chi è a tempo determinato, ma come i precedenti decreti non prevede alcun ristoro per i lavoratori agricoli: anche loro hanno subito la perdita di tante giornate di lavoro a causa dell'emergenza Covid. La crisi ha colpito duramente anche molte aziende dell'agricoltura, soprattutto le tantissime realtà meno strutturate, dove più facilmente si annida il cosiddetto "lavoro grigio"". Una delegazione ha poi incontrato il prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo consegnando un documento dove si esprime "preoccupazione per il riemergere della tentazione di modificare l'attuale normativa sui voucher in agricoltura, nonostante il contratto collettivo nazionale garantisca già tutta la flessibilità di cui necessitano le imprese". Denunciano anche "lo stallo dei rinnovi contrattuali, fermi in tutte le province del Piemonte".