Covid: Piemonte; continua calo ricoverati, 1.267 positivi

Continua a diminuire il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: -5 (rispetto a ieri) in terapia intensiva, dove il totale è sceso a 324; negli altri reparti -73, totale a 3.633. Negli ultimi tre giorni, secondo il report dell'Unità di crisi della Regione, il dato complessivo dei pazienti Covid in ospedale e' sceso di 289 unita'. Sul fronte dei contagi, il dato odierno è di 1.267 positivi, con un tasso del 4,4% rispetto ai 28.927 tamponi diagnostici processati (19.183 antigenici); la quota di asintomatici è del 42,1%. I decessi sono 22 (di cui 1 registrato oggi). I guariti +2.255, le persone in isolamento domiciliare sono 24.716, gli attualmente positivi 28.673.