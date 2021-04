Banda "ostriche e champagne", polizia arresta quarto uomo

E' stato arrestato anche il quarto componente della banda di romeni residenti a Torino che ha messo a segni colpi nelle aziende agro-alimentari del territorio piemontese rubando liquori e vini pregiati, pesci, crostacei e molluschi. Il gruppo criminale, smantellato dalla polizia di Vercelli nell'operazione "Ostriche e champagne", aveva rubato in aziende del Vercellese e Cuneese merce per 100.000 euro. La Squadra Mobile di Vercelli e Torino hanno condotto ieri in carcere tre dei quattro criminali; per il quarto, un 42enne pluripregiudicato, si attendeva il suo rientro in Italia dalla Romania. Gli agenti lo hanno fermato alla barriera autostradale di Rondissone, sulla A4, e condotto nella casa circondariale Billiemme di Vercelli.