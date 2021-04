Recovery: Uncem, comunità al centro del progetto per i borghi

I borghi "devono essere vivi, con al centro le comunità. Lavoriamo insieme al World Economic Forum per i modelli di rigenerazione, tutela, promozione, crescita di cuore questi borghi italiani, in un forte patto tra piccoli Comuni e Città, come auspica anche la legge 158/2017 oltre che Uncem da due decenni". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione dei comuni e delle comunità montane, a proposito del video pubblicato dal World Economic Forum che elogia, come modello da seguire e al quale ispirarsi, il recupero dei borghi italiani proposto dal governo e inserito nel Recovery Plan su proposta del ministro della cultura, Dario Franceschini. "Bene questa iniziativa di comunicazione - dice Bussone - ma se non sono vivi, e sono solo 'musei', ben recuperati, tutti perfetti, pietre e legno lucidi, se li consideriamo erroneamente 'abbandonati', se immaginiamo possano essere 'destinazione', se non hanno oggi (e non consideriamo le) 'comunità vive' che li plasmano, se sono solo destinazione turistica, se pensiamo che gli immobili non usati siano facilmente acquistabili o trasformabili in alberghi diffusi, se guardiamo solo ai 'nomadi digitali' e non all'agricoltura che rigenera versanti e crea economie vere, i borghi rischiano di essere effimeri, illusori, fumo negli occhi, astratta comunicazione e poco efficaci per la ripresa. Un miliardo (quello legato al progetto di rigenerazione dei borghi, ndr) finisce in fretta senza luoghi, spazi, forza delle, per le comunità. Le comunita' devono essere al centro. Senza esse, altro che tesoro sarebbero e saranno, i borghi".