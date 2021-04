Comitato Priorità a Scuola, ritorno in classe nostra vittoria

"Siamo convinti sia una nostra vittoria, almeno in parte, perché l'ultimo periodo di mobilitazione ha sicuramente scosso le coscienze di chi ci governo e fatto tornare la scuola al centro del dibattito e delle priorità". Carola Messina, di Priorità alla Scuola, commenta così il ritorno in classe degli studenti nelle regioni arancioni. "Purtroppo le Superiori sono ancora al 50% - aggiunge ai microfoni di Radio Veronica One - e questo dimostra che in un anno non si e' fatto nulla per farli rientrare al completo. Speriamo si concluda l'anno scolastico in presenza e che si possa costruire un futuro più stabile per il prossimo e questo vuol dire investire nella scuola". Priorità alla Scuola ha proposto un questionario anonimo agli studenti e le duecento testimonianze arrivate "sono un colpo al cuore, un pugno nello stomaco. Per loro quest'anno è stato un disastro dal punto di vista emotivo e psicologico, perché la scuola non è solo apprendimento, ma tante altre cose che per i ragazzi sono fondamentali. Anche noi genitori siamo esausti, stanchi - aggiunge Carola Messina -. Abbiamo proposto di modificare il calendario adeguandoci agli standard europei, con più pause durante l'anno e meno d'estate. Oppure di riaprirle prima del solito, per riprendere in mano quello che non si è svolto appieno. Non vogliamo un parcheggio estivo - conclude - ma la scuola come luogo fisico per stare insieme anche d'estate può essere una opportunità".