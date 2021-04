Migranti: presidio Torino, regolarizzazione vera e allargata

Chiedono "una risposta immediata alle domande di sanatoria" e una "regolarizzazione vera e allargata, contro il lavoro nero e lo sfruttamento" i migranti che questa mattina a Torino hanno dato vita ad un presidio davanti agli uffici dell'immigrazione della Questura, in corso Verona. "Ci sono problematiche gravi - spiega Daniele Mallamaci, portavoce dei Cobas che hanno organizzato la manifestazione - come i ritardi sulla consegna dei permessi di soggiorno e dei documenti che certificano secondo la legge la presenta degli stranieri sul territorio. Ogni mattina qui c'e' una fila di persone che si illudono di avere risposte che non ricevono". "Ci sono persone con permesso di soggiorno prorogato che si sono visti respinti all'Asl di Torino perché gli uffici non sarebbero stati informati della proroga dei permessi - aggiungono gli organizzatori del presidio - un fatto grave in questo periodo di emergenza". "La nostra e' una grande sofferenza perché è tutto lento e fermo - spiega un migrante lavoratore precario - Spendiamo soldi e non abbiamo risposte. Restiamo fermi perché i soggiorni non arrivano e non riusciamo a lavorare con continuità e hai un affitto, una famiglia come si può andare avanti".