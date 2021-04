Ardian: 7,5 miliardi per acquisizioni eccellenze Europa

Ardian, che ha recentemente superato i 100 miliardi di dollari (83,94 miliardi di euro) di patrimonio in gestione, ha raccolto7,5 miliardi di euro nel 7° fondo 'Buyout' per investire in società europee orientate alla crescita. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che le società debbono essere "eccellenze nazionali con l'obiettivo di diventare leader mondiali nel proprio settore, con un valore d'impresa fino a 2 miliardi". Per il fondo si tratta di una "raccolta record" superiore del 60% a quanto raccolto nel 2016. Ardian è partner del Gruppo Gavio nell'Opa per il ritiro dal listino di Astm, con una quota del 40% in Nuova Aurelia Finanziaria.