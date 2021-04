Torino: attacco hacker all'Atc, garantiti i servizi urgenti

Sono pesanti i danni subiti da Atc (Agenzia territoriale per la casa) del Piemonte centrale a causa dell'attacco informatico di domenica notte che ha compromesso l'intero sistema informativo e, di conseguenza, l'attività degli uffici che si occupano della gestione delle case popolari di Torino e dell'area metropolitana in cui vivono 30 mila famiglie. Sono comunque garantiti i servizi urgenti. L'hackeraggio ha colpito un sistema che gestisce 43 terabyte di dati e al momento Atc non è ancora in grado di definire i tempi per il ripristino, su cui sono al lavoro i tecnici. L'Agenzia si è però attivata per garantire i servizi essenziali riorganizzando uffici e attività. Attualmente sono dunque attivi il numero verde gratuito 800-301081 per segnalare guasti e manutenzioni urgenti e il numero del centralino, 01131301. Inoltre le pratiche più urgenti, come i nuovi contratti, vengono svolte agli sportelli in modalità cartacea, mentre l'attività di censimento prosegue regolarmente in modalità telefonica e allo sportello. Proseguono anche le prenotazioni per il fondo sociale allo 0113130504 ed è possibile effettuare i pagamenti attraverso il circuito PagoPA con modello Tesin agli sportelli bancari del gruppo Intesa Sanpaolo.