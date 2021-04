Tav: Transalpine, con sì Parlamento Ue costi Italia 2,4 mld

Se il Parlamento Europeo, quest'estate, darà il via libera al nuovo regolamento per il finanziamento delle infrastrutture internazionali nel periodo 2021-2017, il costo della nuova ferrovia Torino-Lione sarà meno caro di un miliardo di euro complessivi per Italia e Francia. Per la parte transnazionale, il cui cuore è il tunnel di base di 57,5 km, l'Italia dovrebbe spendere 2,4 miliardi, la Francia 1,8, sulla base del costo totale, 8,6 miliardi, certificato nel 2012. E' la considerazione riportata dal Comitè pour la Transalpine che cita l'accordo raggiunto, a marzo, da Parlamento, Commissione e Consiglio della Ue e già validato dal Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) in seno allo stesso Consiglio d'Europa. Con il si' di Strasburgo, il cofinanziamento europeo dell'opera passerebbe dal 40% al 50%, inoltre si aggiungerebbe un bonus di un ulteriore 5% "per incoraggiare le buone pratiche integrativa dei cantieri guidati da un'unica struttura di gestione", come e' il caso di Telt (Tunnel Euroalpin Lyon Turin), il promotore pubblico incaricato di costruire l'infrastruttura. Infine, il nuovo regolamento consentirebbe alla Francia di risparmiare circa 2 miliardi di euro per la realizzazione delle vie essenziali di accesso alla Torino-Lione, sulle quali "la programmazione da parte francese e' ancora incerta", fa notare il Comitè pour la Transalpine. L'importo sarebbe a carico della Ue. "L'Europa conferma la possibilità di tassi di cofinanziamento senza precedenti, in linea con le sfide ecologiche ed economiche della Lione-Torino - sottolinea Jacques Gounon, presidente del Comitè pour la Transalpine - E' essenziale che lo Stato colga ora questa eccezionale opportunità per accelerare la programmazione delle vie di accesso francesi".