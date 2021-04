Vaccini:nuovo hub al Lingotto, a regime 1.500 dosi al giorno

Il Piemonte, che ha da poco tagliato il traguardo del milione di vaccinazioni, accelera ancora con l'inaugurazione del più grande hub di Torino. Venti box e un centinaio, tra medici, infermieri e personale di assistenza, al Lingotto, dove a regime sarà possibile effettuare 1.500 inoculazioni al giorno. L'inaugurazione nei prossimi giorni alla presenza del generale Francesco Paolo Figliuolo, che mercoledì dovrebbe visitare anche il Reale Hub-CV19, il centro vaccini che Reale Group sta allestendo negli spazi del Cral di corso Agnelli. Quello del Lingotto è il quinto hub vaccinale in città., oltre a ospedali e centri privati, dopo quelli allestiti al Cus di via Artom e all'Allianz Stadium, gestito dall'Esercito, e ai due punti di via Gorizia e via Schio. Il Reale Hub-CV19, invece, entrerà in funzione soltanto la prossima settimana, probabilmente lunedì 19 aprile.