Torino: presidente Circoscrizione 1, hackerato mio profilo Fb

Il profilo Facebook istituzionale del presidente della Circoscrizione 1 di Torino, Massimo Guerrini, è stato hakerato per mandare messaggi di finte vincite. "Oltre a utilizzare i miei dati e le mie foto - denuncia Guerrini -, vengono inviati ai miei contatti messaggi di sollecito a condividere i propri dati con l'aspettativa, presunta, di un ritorno economico. Ho segnalato l'hackeraggio a Facebook e provvederò a fare altrettanto alla Polizia Postale". Il presidente Guerrini mette in guardia i suoi contatti e i cittadini "che qualora ricevessero da parte mia in questi giorni qualunque messaggio o sollecito a interagire, di ignorarlo ed eventualmente di segnalarlo al social network. Disconosco tale account - conclude Guerrini - e ritengo di esserne il primo danneggiato, oltre potenzialmente a tutti i cittadini che in buona fede ritengono di ricevere un messaggio da parte della Presidenza della Circoscrizione".