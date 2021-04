Prete 44enne trovato morto in casa parrocchiale

Don Godfrey Gwang'ombe, 44 anni, è stato trovato morto nella sua stanza nella casa parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Fossano (Cuneo). È successo ieri sera: è stato il parroco don Sergio Daniele a scoprire che il religioso di origini africane era morto, allarmato perche' il confratello non si era presentato a cena. La salma è stata trasportata nell'ospedale di Fossano in attesa dell'autopsia. Don Godfrey era nato a Mbeya, in Tanzania, ed era arrivato nel Cuneese alla fine degli Anni '90 per gli studi di filosofia e di teologia nello Studio teologico interdiocesano di Fossano. Ordinato prete nel 2006 aveva svolto il suo servizio pastorale anche nelle parrocchie di Cuneo, in frazione San Pietro del Gallo e nella chiesa del Cuore Immacolato.