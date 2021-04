Maltempo: Coldiretti, sostegni immediati ad aziende frutta

"Il freddo record che si è abbattuto sulla provincia di Cuneo ha compromesso la produzione frutticola. E' stata la gelata più devastante degli ultimi trent'anni" Roberto Moncalvo, delegato confederale di Coldiretti Cuneo, si appella alla Regione per chiedere sostegno al comparto. "Chiediamo al presidente Alberto Cirio - dice Moncalvo - misure e interventi tempestivi per sostenere il settore, aiuti in tempi rapidi perché le nostre aziende non possono aspettare liquidazioni ad uno o due anni, significherebbe sancire la loro definitiva chiusura. Gli aiuti devono comprendere sia ristori economici per compensare la perdita di reddito per la mancanza di prodotto e sia erogazioni di liquidità per far fronte ai impegni della prossima campagna. Oltre a fondi d'aiuto - conclude Moncalvo - chiediamo una riduzione contributiva e la discussione di misure che possano facilitare alle aziende l'accesso assicurativo troppo spesso inaccessibile per costi elevatissimi dei premi e modalità articolate e complicate. Un ulteriore aspetto è quello della tutela del reddito di tutti quei lavoratori che nella campagna 2021 non troveranno occupazione nelle aziende a causa della mancata produzioni".