Tav: Gallo (Pd) "basilare per ripartire, basta violenze"

Il capogruppo del Pd in Regione, Raffaele Gallo, dice no alla violenza e sottolinea l'importanza della Torino-Lione per la ripartenza dopo la crisi Covid. "Appena avremo vinto la pandemia - dice Gallo - l'economia dovrà ripartire con una visione diversa e in un'ottica europea. Avremo bisogno di infrastrutture moderne e di collegamenti sempre più rapidi, ecologici e sostenibili: la Tav è un'opera irrinunciabile e deve essere realizzata senza più rinvii. Si è già perso troppo tempo". "Condanno fermamente gli ennesimi episodi di violenza che si sono svolti a San Didero - aggiunge - e esprimo solidarietà alle forze dell'ordine e agli operai che lavorano alla costruzione del nuovo autoporto dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Dobbiamo andare avanti e il rilancio del Paese passa anche da qui".