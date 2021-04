Meteo: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 14 aprile, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 2.2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1199m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti nord-orientali garantiscono una giornata nel complesso stabile e soleggiata, seppur con cieli solcati da qualche annuvolamento irregolare, in ispessimento dalla serata. Sempre verso sera non esclusi sporadici piovaschi sulle Alpi Marittime e localmente appennino ligure. Clima che rimane fresco. Venti deboli, salvo residui rinforzi di tramontana sulla Liguria centrale.