Tav, Montaruli (FdI): attacco inaccettabile

"Il Governo venga a riferire in aula sulla Tav. È questa la richiesta di FdI a inizio seduta alla Camera dei deputati. Pugno duro nei confronti dei violenti e atto di indirizzo a Rfi sui 750 milioni di euro che ci spetterebbero dall'Europa. È la risposta che chiediamo all'esecutivo per stoppare le vergognose azioni violente e di guerriglia a cui assistiamo in queste ore. La Val Susa e Torino meritano sicurezza e certezze. Alla Polizia e a tutta la popolazione valsusina ostaggio dei violenti la nostra solidarietà". Così Augusta Montaruli, parlamentare di Fdi in merito agli scontri avvenuti in Val Susa per la realizzazione della Tav.