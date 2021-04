Tav: Lo Russo (Pd), indispensabile per rilancio territorio

La Tav è "un'infrastruttura indispensabile e non solo va fatta ma occorre anche far rientrare la Città nell'Osservatorio sulla Torino-Lione, e se verrò eletto sindaco mi impegno a farlo immediatamente, e far ripartire subito il sistema delle compensazioni economiche per l'alta velocità che servirebbero anche a collegare l'ospedale San Luigi di Orbassano potenziando ulteriormente il Servizio Ferroviario Metropolitano. Si tratta di assolute priorità infrastrutturali su cui occorre accelerare". Ad affermarlo, in una nota facebook, il capogruppo del Pd in Comune e aspirante candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo. "Per l'ennesima volta - osserva Lo Russo - un gruppo di No Tav ha provato in modo violento ad impedire l'avanzamento dei cantieri sul versante italiano in Val Susa. Questa volta oltre che con le forze dell'ordine se la sono presa direttamente anche con gli operai cui va la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno. Diciamolo, ancora una volta, con chiarezza e senza ambiguità - ribadisce -: la Tav con Lione è per Torino una infrastruttura indispensabile per contribuire al rilancio del sistema territoriale e produttivo. E a mio parere - conclude - peraltro non basta neanche ma occorre fin da subito avviare le procedure per un collegamento ferroviario veloce anche con Genova e Savona contribuendo in tal modo a far diventare Torino uno snodo trasportistico e logistico del Nord Ovest".