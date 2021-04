Tav: Siulp, rischia di essere emblema debolezza dello Stato

"Una lunga scia di feriti, sangue e spese esorbitanti per gli apparati di sicurezza necessariamente impiegati in loco, c'è da chiedersi, a questo punto, se il costo degli ultimi 20 anni e quelli previsti per i prossimi 10 degli apparati di sicurezza in Tav, non superi il costo della costruzione della Tav stessa". Sono le parole di Eugenio Bravo, segretario torinese del sindacato di polizia Siulp, dopo gli scontri di San Didero, in Val di Susa. "Una cosa è certa - sostiene Bravo, in una nota - altri 10 anni in queste condizioni dimostrerebbe la fine dello Stato di diritto, incapace di mettere in atto la volontà di ammodernamento delle opere pubbliche senza attivare un perenne e massiccio impiego delle forze dell'ordine". Per il Siulp Torino "la Tav rischia dunque di diventare l'emblema della debolezza dello Stato costretto a dispiegare tutte le sue forze per consentire la realizzazione di opere pubbliche moderne e innovative". Oltre ad esprimere solidarietà per il funzionario di polizia ferito negli scontri, Bravo chiede che ci sia "una risposta risolutiva sul piano politico e legislativo va data e in fretta, che vada ben oltre l'obsoleta indignazione a cui, poi, segue un insopportabile nulla di fatto".