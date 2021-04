Covid: Figliuolo, ce la faremo come per alluvione Piemonte

C'è spazio anche per il ricordo dell'alluvione del 1994 nell'intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, in occasione dell'inaugurazione ad Alba (Cuneo) del Centro Vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero. "Non posso non pensare a cosa accadde il 5 e 6 novembre del 1994 quando, dopo incessanti giorni di pioggia battente, esondarono il Po e il Tanaro - ricorda Figliuolo -. Settanta vittime, 2.200 sfollati, forse qualcosa in più, nove vittime solo ad Alba. Sembrava tutto perso, poi volontari, protezione civile, dipendenti Ferrero, gli alpini, la popolazione sono venuti qui e alla fine ce l'abbiamo fatta. Vedete che cosa è oggi Ferrero e cosa si sta facendo oggi qui, interpretando appieno il piano vaccinale".