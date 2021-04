Vaccini: Figliuolo, questione J&J si risolverà a breve

Il vaccino Johnson&Johnson "sarà disponibile, la questione si risolverà a breve e ci aiuterà nella campagna vaccinale. Sei casi di effetti collaterali gravi per i quali non è ancora accertato il rapporto causa-effetto su 7 milioni di dosi non dovrebbero allarmarci: è fisiologico''. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, chiudendo, a Novara, al polo vaccinale del centro di ricerca Ipazia, la sua visita di due giorni in Piemonte. ''Mettere in sicurezza i cittadini per far ripartire il Paese: e' questo il nostro obiettivo", ha sottolineato.

Poi il commissario per l’emergenza ha affermato: "Ho visto qui a Novara come la sinergia tra asl, università, comune e associazioni possa produrre ottimi risultati. E soprattutto mi ha colpito il fatto che qui si sono attivati anche i medici di medicina generale. Bisogna guardare avanti ma mantenendo ben saldi i piedi per terra. - ha aggiunto Figliuolo - Però vanno ricordati i numeri: dal 10 al 14 aprile le vaccinazioni dei più anziani sono aumentate del 7% e il 75% degli over 80 italiani ha avuto almeno la prima dose. In totale abbiamo inoculato 13 milioni e 930 mila dosi e abbiamo ricevuto 17 milioni di vaccini. Altri 2 milioni ne arriveranno a breve e altri 7 milioni Pfizer aggiuntivi nei prossimi tre mesi".