Portavoce No Tav lascia carcere, è ai domiciliari

Esce dal carcere Dana Lauriola, la 38enne portavoce del movimento No Tav arrestata a settembre 2020 in seguito a una condanna definitiva a due anni di reclusione. Lo si apprende in ambienti giudiziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto per l'attivista la detenzione domiciliare, con una serie di prescrizioni. Nei giorni scorsi c'era stato un appello di solidarietà per Dana Lauriola a cui avevano aderito personaggi dello spettacolo come gli attori Elio Germano, Sabina Guzzanti e il fumettista Zerocalcare. Anche lo scrittore Erri De Luca aveva chiesto la sua liberazione. Lauriola era stata condannata per una manifestazione, 'Oggi paga Monti, sull'autostrada Torino-Bardonecchia, il 3 marzo 2012 quando alcuni manifestanti bloccarono le sbarre del casello di Avigliana (Torino) facendo in modo che gli automobilisti potessero passare senza pagare il pedaggio. In quell'occasione la 38enne aveva spiegato al megafono l'iniziativa. In precedenza il Tribunale di sorveglianza aveva respinto tutte le richieste di misure alternative al carcere. Oggi invece le richieste della difesa sono state accolte.