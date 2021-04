Cirio come Aldo Moro, chiuse indagini per quattro persone

Il 30 settembre dello scorso anno sui muri della palazzina che ospita a Torino il centro sociale Askatasuna comparvero dei manifesti che raffiguravano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in una posa che ricordava quella di Aldo Moro durante il periodo in cui fu rapito dalle Brigate Rosse. Per questo episodio la procura ha chiuso le indagini: secondo quanto si apprende il procedimento è a carico di quattro persone per minacce aggravate. Il centro sociale aveva subito negato la paternità del gesto e respinto ogni coinvolgimento. La Digos, nell'ottobre successivo, identificò come possibili autori due giovani e una donna originaria di Genova e domiciliata a Torino per motivo di studio, tutti vicini al Collettivo autonomo universitario. Un quarto soggetto sarebbe stato individuato in seguito.