Post antisemita: procura chiede archiviazione per consigliera Amore

La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di Monica Amore, consigliere comunale del M5s nel capoluogo piemontese, indagata dopo la condivisione sul proprio profilo Facebook di un'immagine di tenore antisemita. Secondo quanto si apprende la richiesta è legata alla mancanza del cosiddetto "elemento soggettivo": la Amore, quando fu ascoltata a Palazzo di giustizia, affermò di non essersi resa conto che l'immagine in questione, oltre a riguardare le concentrazioni nell'editoria, conteneva anche un riferimento riconducibile all'antisemitismo. Il procedimento, su denuncia della Comunità ebraica, era stato aperto per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Lo scorso 30 marzo la Amore, insieme alla sindaca Chiara Appendino e al parlamentare Alberto Airola, aveva firmato una lettera di scuse.