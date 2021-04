Ristori: Confartigianato, soglia 30% esclude 60% imprese

La soglia del 30% di perdita minima per accedere ai ristori esclude il 60% circa delle imprese. Il 94% delle attività di acconciatura ed estetica ha subito l'anno scorso una perdita media del fatturato del 25%. Con la soglia del 30% del calo dei ricavi soltanto 28 imprese su 100 potranno accedere al contributo. Lo dice Confartigianato Torino sulla base di un sondaggio. Il Piemonte a fronte di 39.411 richieste di indennizzi riceverà 111,76 milioni di euro con una media pro capite di 2.835 euro (La media nazionale è di 3.156 euro). A Torino sono state inoltrate 21.632 domande per un bonus medio di 2.858 euro. La Lombardia con 99.048 istanze, il Lazio con 68.697 e la Campania con 70.534 sono le tre regioni che hanno presentato più domande e riceveranno più rimborsi. "La media piemontese dei ristori pro capite, inferiore a quella nazionale, non è un bel segnale - commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - in quanto gli indennizzi più bassi spettano al territorio dove le attività produttive già prima della pandemia erano in sofferenza e dove il fatturato era più basso. Con i ristori promessi le imprese artigiane non ce la faranno a resistere ancora per molto, con quell'importo riusciranno a pagare al massimo l'affitto di un mese". De Santis sottolinea che "i ristori del Governo arrivano a coprire il 3-4 % delle perdite in un anno. Una impresa media di servizi che in un anno fatturava 400 mila euro circa e ha avuto un calo di fatturato di 150mila euro, con i ristori prenderà circa 6mila euro. Una gastronomia artigiana riceverà appena 4.300 euro come aiuto per rimediare a una perdita di 120 mila".