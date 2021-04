Terzo Valico: Cirio, più investimenti in infrastrutture

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, chiede più investimenti sulle infrastrutture. "Il Piemonte e l'Italia devono essere connessi - sostiene nel cantiere del Terzo Valico dei Giovi, a Serravalle (Alessandria) - ci troviamo all'incrocio tra Terzo Valico e Tav. Chi sposterà per primo merci e persone avrà un futuro da protagonista in questa Europa e noi dobbiamo andare avanti in questa direzione". Per il governatore del Piemonte, però, servono più investimenti sulle infrastrutture: "Negli altri Paesi europei si viaggia tra il 2 e il 4 per cento del Pil, un obiettivo che dobbiamo raggiungere anche noi. Credo che arrivare alla media europea sia fondamentale, con procedure semplificate altrimenti non riusciremo a spendere i soldi".