Auto: industriali Canavese, avanti con progetto Italvolt

"Il progetto Italvolt per creare a Scarmagno la gigafactory più grande d'Europa va avanti. Il 22 aprile in Confindustria Canavese tornerà il ceo e fondatore Lars Carlstrom, ci saranno anche il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore Andrea Tronzano". Lo ha detto Cristina Ghiringhello, direttore di Confindustria Canavese, durante la presentazione dei dati sull'andamento del lavoro e delle imprese. "Consideriamo Italvolt un progetto molto importante per il settore - ha spiegato - indipendentemente dalla società e dall'imprenditore. Il business plan sarà pronto nelle prossime settimane. Quella delle batterie è una necessità per l'Italia e per il Piemonte per mantenere la filiera dell'auto e la scelta di Scarmagno è fondamentale. Per questo andiamo avanti come sistema con industriali di Torino e del Piemonte, Api, Camera di commercio, Politecnico e Università. Anche in Valle d'Aosta, dove Carlstrom ha incontrato gli industriali, l'accoglienza è stata positiva. Un intero territorio ci crede".