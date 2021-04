Torino: Carretta (Pd), ora quadro più semplificato e chiaro

"In questi giorni è stato fatto un lavoro certosino che consegna un quadro più semplificato e chiaro. Anche sul tema della coalizione, come da lui auspicato, continueremo a lavorare per un centrosinistra coeso e forte, partendo innanzitutto dalle affinità programmatiche che caratterizzano l'attuale perimetro della coalizione. E lavoreremo fin da subito per arrivare alla scelta della candidata o candidato sindaco". Così il segretario metropolitano del Pd, Mimmo Carretta, commenta la due giorni torinese di consultazioni del responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, con i rappresentanti locai del partito in vista del rinnovo dell'amministrazione cittadina. "La sua presenza di due giorni a Torino - sottolinea Carretta - è la dimostrazione di quanto il partito nazionale ritenga fondamentali le prossime elezioni amministrative. A nome del Partito Democratico torinese lo ringrazio per l'intenso lavoro svolto. Insieme a lui e alla segreteria regionale abbiamo incontrato e ascoltato tutto il gruppo dirigente, gli eletti e gli amministratori del Pd, un lavoro certosino che consegna un quadro più semplificato e chiaro".