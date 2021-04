Covid: vescovo Saluzzo "preoccupato, pandemia non risparmia"

"Dalla giornata di ieri, dopo aver eseguito il tampone, sono risultato positivo al Covid. Non nascondo la preoccupazione per questo virus che, come per molti altri, è arrivato a toccarmi in prima persona". Così il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, in un messaggio ai fedeli della diocesi dopo la sua positività al Covid. "Il mio pensiero, però, va soprattutto alle vittime, agli altri malati e ai famigliari di questi - aggiunge -. La pandemia, così come non ha risparmiato un vescovo, ha stravolto le vite di migliaia di persone, anche tanti religiosi e religiose che hanno vissuto il loro servizio nelle proprie comunità pastorali, fino all'estremo sacrificio di se stessi".