Tav: sindacato Ps, fra No Tav teppaglia violenta

"Il movimento No Tav ha dato nuovamente dimostrazione di avere al suo interno frange di violenti che spesso nulla hanno a che fare con quei territori ma che provengono anche dall'estero presentandosi ogni qual volta vi siano manifestazioni al fine di creare disordini e scontri con la Polizia, perché per questa teppaglia ogni scusa è buona per delinquere". E' quanto dichiara Luca Cellamare, segretario provinciale di Torino del sindacato di polizia Lo Scudo. "Un plauso ai poliziotti - aggiunge - che ancora una volta con strumenti obsoleti sono riusciti a mettere ordine in quello che spesso si trasforma in un business mediatico e che fa comodo a qualcuno per un pugno di voti. L'opinione pubblica in un momento così delicato per il nostro Paese è stufa di dover subire gli assedi causati da questi violenti". "Continuiamo a contare feriti tra le Forze dell'Ordine - è la conclusione - e tutto questo è inaccettabile".