Tav: forze ordine, modalità ferimento No Tav da accertare

Sono ancora da accertare le modalità del ferimento della attivista No Tav, avvenuto ieri sera nella piana di San Didero (Torino) nei pressi dell'area del cantiere per il nuovo autoporto. E' quanto trapela da ambienti investigativi, che sottolineano come il lancio dei lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, individuato come causa delle lesioni dal movimento No Tav, è avvenuto da "grande distanza". Alle 23 di ieri sera un centinaio di attivisti No Tav ha raggiunto un piazzale di fronte all'area del cantiere e per circa un'ora ha manifestato con fuochi d'artificio e lancio di sassi, bombe carta e oggetti contundenti. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. I dimostranti si sono barricati lungo la recinzione della linea ferroviaria, bloccando la circolazione per circa un'ora. Non ci sono stati contatti tra manifestanti e forze dell'ordine. E' ricoverata con un "trauma da corpo contundente" Giovanna, l'attivista No Tav rimasta ferita ieri sera in Valle di Susa nel corso di una manifestazione. Lo si apprende da ambienti sanitari. La donna stamani è stata trasferita dall'ospedale di Rivoli (Torino) al pronto soccorso di chirurgia delle Molinette di Torino. E' di 25 giorni la sua prognosi, secondo quanto riferito da ambienti della Città della Salute di Torino. La donna è al pronto soccorso di chirurgia dell'ospedale torinese delle Molinette, dove è stata portata con un "trauma da corpo contundente". Si chiama Giovanna Saraceno e ha 36 anni. La donna è una esponente di spicco del centro sociale autonomo "Newroz" di Pisa. E' già conosciuta dalle forze dell'ordine e a suo carico, secondo quanto si apprende, risultano diverse annotazioni da parte della Digos per episodi riconducibili a resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e danneggiamento.