Tav: Gallo (Pd), forte condanna per disordini No Tav

"Forte condanna" per i "nuovi disordini" avvenuti ieri a San Didero in Valle di Susa e "solidarietà alle forze dell'ordine" sono espresse da Raffaele Gallo, capogruppo del Pd in consiglio regionale del Piemonte. Il riferimento, in particolare, è al blitz sull'autostrada Torino-Bardonecchia, dove dei simpatizzanti No Tav "hanno costruito una barricata con un cavo d'acciaio teso tra i guard rail" mettendo "in pericolo la vita degli automobilisti e cercando lo scontro". Gallo ribadisce la "solidarietà a tutti gli agenti coinvolti, che ogni giorni garantiscono la sicurezza e l'ordine in Valle di Susa".