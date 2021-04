EMERGENZA ECONOMICA

Ristoratori e partite Iva bloccano la tangenziale

Nonostante le annunciate riaperture da parte del Governo scatta la protesta: "Vogliamo chiarezza e tornare a lavorare anche la sera. Siamo allo stremo". Una trentina di veicoli a passo d'uomo all'altezza dello svincolo con la Statale 24

Imprenditori allo stremo, scatta la protesta dei ristoratori, commercianti, titolari di piccole attività che, con una trentina di veicoli, hanno bloccato il traffico sulla tangenziale di Torino, in direzione Sud all’altezza dello svincolo della Statale 24 a Collegno (Torino). La pur parziali riaperture annunciate dal governo di Mario Draghi a partire dal prossimo 26 aprile non bastano a tranquillizzare quelli che hanno più di tutti patito per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria: “Vogliamo chiarezza e tornare a lavorare la sera” spiega un portavoce degli organizzatori della protesta. I manifestanti, usciti allo svincolo del Sito Interporto, hanno invertito la marcia viaggiando in direzione Nord e fermandosi prima dello svincolo Allamano, a Rivoli. La manifestazione è poi proseguita fino all'autogrill di Torino Stura.

Il gruppo si era radunato nel parcheggio dell'Ikea di Collegno dove erano intervenuti anche i carabinieri. Poi i tre veicoli sono entrati in tangenziale dando vita al blocco, che ha provocato una coda di diversi chilometri. Dopo l'accaduto è intervenuta la polizia stradale di Torino. Sul posto anche la Digos, che ha identificato alcuni dei manifestanti.