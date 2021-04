Verdi: a Torino avanti con primarie

“Noi Verdi Europa Verde Torino abbiamo sempre rimarcato negli incontri con la coalizione l'esigenza di un candidato sindaco scelto democraticamente dai cittadini, tramite l’unico strumento possibile, che è quello delle primarie, in sicurezza e in conformità con le future disposizioni, tramite una modalità mista online e di presenza. Ribadiamo il nostro sostegno ad Enzo Lavolta, l’unico candidato sindaco che ha rimarcato un’apertura verso il modello Conte e Movimento 5 Stelle e che progetta un futuro della città incentrata sui temi ambientali e sociali. Sul modello di Milano chiediamo un’apertura che possa costruire ponti e non muri: la creazione di un asse Milano-Torino costituirebbe un’opportunità unica per il rilancio del territorio e della comunità. Noi Verdi crediamo che insegnanti, ricercatori, agricoltori e volontari in tutto il territorio si impegnino a favore di questa società. È ora di una politica che cresca oltre gli egoismi”. Così in una nota la co-portavoce dei Verdi Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e i co-commissari della provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore.