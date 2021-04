VERSO IL VOTO

Nasce il Polo civico: "Primarie superflue"

Documento comune di Lista Monviso, Demos, Alleanza per Torino e Centro democratico. Lealtà al centrosinistra e lista unica alle prossime amministrative. Giaccone: "Privilegiamo percorso comune". Endorsement per il candidato sindaco Lo Russo

No alle primarie e via libera a un candidato sindaco che ha già dimostrato di saper coagulare attorno a sé la maggioranza del Pd e del centrosinistra. È la sintesi del documento sottoscritto ieri dai rappresentanti di Lista civica Monviso, Democrazia solidale, Alleanza per Torino e Centro democratico che hanno intrapreso così un percorso comune in vista delle amministrative del 2021. È il polo civico che s’affiancherà al candidato sindaco della coalizione, il tentativo di semplificare un quadro finora troppo frastagliato all’interno del centrosinistra: “Si tratta di iniziare a lavorare sulle cose che ci uniscono e in questo senso ci aggreghiamo su un simbolo comune per creare una realtà forte che riassuma in unico ambito percorsi paralleli” affermano i quattro sottoscrittori del documento Mario Giaccone, Elena Apollonio, Pino De Michele e Silvio Bo. “Ora che anche il Pd ha compreso che non ci sono gli spazi per un accordo con il M5s, non si può perdere altro tempo per individuare il candidato sindaco” dice Giaccone, il quale ha già espresso il suo appoggio a Stefano Lo Russo.

“Spetta ora al Pd fare un passo avanti verso la soluzione e a Enzo Lavolta e Gianna Pentenero farne uno indietro” afferma De Michele, Alleanza per Torino, custode dell’esperienza civica che all’inizio degli anni Novanta portò Valentino Castellani al piano nobile di Palazzo Civico. Lo stesso De Michele, rivolgendosi agli altri candidati dem, auspica “un atto di generosità alla luce anche del sondaggio commissionato dal partito nazionale” che vedeva i due ben distanziati da Lo Russo. “Fare delle primarie nello stretto perimetro dei militanti serve solo agli interessati: non allargano il perimetro del consenso e non servono per contrastare Paolo Damilano e la destra. Non è neppure un confronto programmatico perché molti dei temi che i singoli candidati propongono sono oggetto dei tavoli di lavoro della coalizione”. Poi la conclusione: “Non può la maggioranza diventare prigioniera e succube di una minoranza. Dobbiamo superare i personalismi e lavorare per la vittoria del centrosinistra, non ci sono più scuse per rinviare”.