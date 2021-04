Embraco: lavoratori manifestano davanti al Mise

I lavoratori dell'ex Embraco e dell'Acc, arrivati da Torino e da Belluno, manifestano davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere una soluzione in tempi rapidi. Lunedì prossimo scattano i 400 licenziamenti alla ex Embraco. La viceministra ha convocato il tavolo per il 23 aprile, ma una delegazione sindacale è salita al Mise.