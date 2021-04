Covid: Ascom, rischio usura per 40% imprese commercio

Per il 40% degli imprenditori del commercio, della ristorazione e degli alloggi la pressione della criminalità e' in aumento e per un imprenditore su dieci l'usura è molto o abbastanza diffusa sul territorio. Lo sottolinea l'Ascom Confcommercio Torino e provincia per l'ottava edizione della giornata nazionale Confcommercio. Il 78% delle imprese torinesi con meno di 10 addetti ha registrato nel 2020 una perdita o forte perdita, oltre il 55% ha avuto problemi di liquidità e il 13% sta valutando la chiusura definitiva dell'attività. Tre imprenditori su quattro consiglierebbero alla vittima di usura di denunciare alle forze dell'ordine e il 27% indicano come riferimento i centri antiusura. Le forze dell'ordine sono ritenute il soggetto più vicino agli imprenditori minacciati (per il 50% degli intervistati), ma il 16% degli imprenditori si sente solo di fronte alla criminalità. "Durante l'epidemia le imprese hanno dato fondo alle risorse proprie e hanno fatto ricorso al prestito bancario. In questo spazio c'è purtroppo un forte rischio che si infiltri l'illegalità. Un imprenditore su due a Torino ritiene che i più vicini agli imprenditori siano proprio le forze dell'ordine. E' necessario che soprattutto oggi si faccia squadra: imprese, forze dell'ordine e associazioni di categoria" sottolinea la presidente dell'Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa. "Il rischio criminalità è l'ulteriore tegola che cade addosso alle imprese. Occorre essere disponibili all'ascolto e stimolare la cultura della legalità: Ascom Torino collabora con successo al tavolo anti-usura voluto dalla Prefettura di Torino nell'ambito dell'accordo nazionale, con uno sportello di ascolto presso la Camera di Commercio" aggiunge il direttore dell'Ascom Carlo Alberto Carpignano.