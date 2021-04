Piemonte, Lega: noi non molliamo sul gioco legale

I consiglieri del gruppo Lega Salvini Piemonte hanno partecipato questa mattina alla manifestazione organizzata dagli operatori del gioco legale contro la legge del 2016 e in difesa della riforma oggi in discussione in Consiglio regionale e presentata dal Carroccio. "Io ci sono tra le centinaia che oggi manifestano per rivendicare un'occupazione legale. E lo ricordo anche ai miei colleghi che siedono in Consiglio: fuori c'è un mondo che chiede solo di lavorare", ha dichiarato il consigliere Claudio Leone, presidente della commissione Commercio e primo firmatario della pdl 99. "Non ci si può nascondere dietro un ostruzionismo assurdo - ha aggiunto -. E' il più brutto messaggio che una forza politica possa dare, ma noi come Lega non abbiamo intenzione di mollare. Andremo avanti fino a quando questa pdl non vedrà la luce e lo faremo per la gente che lavora, perché non possono esistere lavoratori di seria A e di serie B. E' inaccettabile che un diritto acquisito venga spazzato via con la retroattività e neppure una proroga può servire a qualcosa. Noi la partita non la vogliamo chiudere così, ma approvando una legge che tuteli tutti i posti di lavoro, che combatta l'illegalità e che dia più risorse e strumenti più capillari per contrastare la ludopatia".