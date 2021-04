OPERE & OMISSIONI

Torino-Savona, apre il casello di Marene

Sarà in funzione a partire da domani mattina alle 8. Servirà l'area a Nord-Ovest della provincia di Cuneo e in particolare le zone di Saluzzo e Savigliano. È costato 7 milioni di euro

Aprirà domani mattina alle 8 il nuovo casello autostradale d’ingresso all’autostrada A6 Torino-Savona, a Marene (Cuneo). La conferma da parte della stessa società autostradale. Il casello – come richiesto dal territorio a seguito della chiusura del vecchio accesso diretto nel 2007 – servirà al meglio le aree di Saluzzo, Savigliano e Marene, in pratica la zona Nord-Ovest della Granda poiché il tratto che sarà inaugurato, lungo circa 500 metri, accorcia la distanza di percorrenza, ora di circa 6 chilometri, (tre per arrivare all’ingresso di Roreto e tre per tornare indietro a Marene, per entrare nella A6) permettendo anche l’accesso alla Asti-Cuneo. Il nuovo ingresso è stato posizionato oltre 200 metri dopo l’hotel Best Western Langhe Cherasco, dove era già nella prima sua collocazione, lungo la provinciale 662 Saluzzo-Savigliano, in direzione Roreto di Cherasco. Sarà utilizzabile soltanto per l’ingresso dei veicoli nella Torino-Savona, non per l'uscita, mantenuta alla barriera di Veglia di Cherasco. La spesa complessiva, interamente a carico del concessionario, ammonta ad oltre 7 milioni di euro.