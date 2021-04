Covid: sondaggio Città Metropolitana Torino, 47% docenti vuole dad

Quasi il 50% degli insegnanti torinesi che ha risposto al sondaggio organizzato dal Centro servizi didattici della Città metropolitana di Torino predilige la didattica a distanza. Si tratta precisamente del 47,6%, mentre il 20,8% preferisce la formazione in presenza e il 24,7% la modalità mista. È quanto emerso dalla ricerca, effettuata dall'ente di area vasta per predisporre la programmazione del catalogo 2021-2022, alla quale hanno aderito 638 docenti. Fra i temi più gettonati le Metodologie didattiche, didattica digitale e nuove modalità di insegnamento, seguito da Ambiente scolastico, tematiche legate alla famiglia e all'affettività degli studenti, benessere e salute, Educazione civica: ambiente, Educazione scientifica e Parità, diritti e inclusione. "Gli esiti di questo sondaggio - osserva la consigliera metropolitana con delega all'Istruzione, Barbara Azzarà - ci aiuteranno a individuare le nuove linee guida per la redazione del catalogo CeSeDi del prossimo anno. Poi, come sempre, i progetti formativi saranno vagliati dall'apposita commissione formata da rappresentanti di Regione Piemonte, Città metropolitana e Ufficio scolastico regionale e provinciale".