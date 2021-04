Covid: è il lavoro la preoccupazione maggiore dei piemontesi

È il problema del lavoro il primo elemento di preoccupazione nel 2021. Lo era già prima, ma il Covid ha aumentato i timori. Non a caso tra le categorie che esprimono più paura per il lavoro, oltre ai giovani e ai disoccupati, compaiono i commercianti. Risulta dalla consueta indagine dell'Ires Piemonte. Nel complesso rispetto al 2020 diminuisce la preoccupazione per ogni motivo salvo la solitudine (da 9 a 11,3%), altro aspetto che può essere facilmente collegato alla riduzione dei contatti personali imposta dalla pandemia; le preoccupazioni ambientali (inquinamento, cambiamento climatico) sono quelle che diminuiscono di più. La difficoltà a trovare lavoro preoccupa il 27,1% dei piemontesi (dato molto simile al 27,8% rilevato nel 2020), la criminalità e sicurezza il 22,8% (24,7% nel 2020), l'inquinamento il 21,8% (in netto calo rispetto al 29,9% nel 2020), la tassazione elevata il 21% (anche in questo caso in calo rispetto al 26,8% nel 2020.