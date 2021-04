Prima Industrie: ok bilancio, non sarà distribuito dividendo

L'assemblea degli azionisti di Prima Industrie, società che opera nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei componenti elettronici per applicazioni industriali, ha approvato il bilancio di esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile d'esercizio pari ad 2,3 milioni di euro e ha deliberato di destinare a Riserva Legale una quota del pari a 28.906 euro e di destinare a Riserva Straordinaria i residui 2.311.060. Visto "l'attuale contesto che continua a essere caratterizzato da elementi di incertezza, per via della pandemia e della crisi che ne è conseguita", nonostante il risultato netto positivo della capogruppo non è stata sottoposta all'assemblea la distribuzione di dividendi. L'assemblea ha approvato il Piano di Incentivazione Azionaria 2021-2023 e ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie per un massimo di 150.000 azioni nel limite di 5 milioni di euro.