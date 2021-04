Covid frena consumi, per torinesi spesa piu' sobria (-4,8%)

Il Covid pesa sui consumi delle famiglie torinesi, in calo del 4,3% e concentrati soprattutto su beni di prima necessità, come l'alimentare e la casa, mentre viaggi e vacanze sono ai minimi storici. Cresce l'e-commerce. Emerge dalla tradizionale indagine della Camera di commercio di Torino sulle spese delle famiglie torinesi. Sono state coinvolte 240 famiglie residenti a Torino città o nella prima cintura attraverso la compilazione di questionari che analizzano le diverse tipologie di spesa, più o meno ricorrenti, le abitudini e i luoghi di acquisto preferiti. "Una spesa più sobria e limitata alle cose essenziali. Questa è stata la scelta quotidiana per le famiglie torinesi alle prese con un 2020 in cui si rinuncia al superfluo: il non alimentare registra il calo piu' significativo degli ultimi 10 anni. Cresce il numero delle famiglie che risparmiano, anche per le minori occasioni di spesa, ma raddoppiano le famiglie che lamentano perdita di potere d'acquisto", commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. A fine 2020 la spesa media mensile delle famiglie torinesi si è fermata a 2.430 euro, in calo rispetto al 2019 del -4,8% (-123 euro), di poco al di sotto dei livelli raggiunti nel 2016. Sono state le spese non alimentari a determinare l'arretramento dei consumi: con 2.016 euro registrano infatti un calo del 6,3% rispetto al 2019. E' la flessione più consistente registrata negli ultimi 10 anni. Continuano a crescere, invece, le spese alimentari (+3,2%) che rappresentano il 17% del totale della spesa (era il 15,7% nel 2019). La crisi ha colpito tutte le famiglie torinesi, a prescindere dalla tipologia o dalla condizione economica: a far registrare la frenata più importante le famiglie con figli (-10,6% rispetto al 2019).

Con 69 euro medi mensili (-25 euro), in calo del -26,2%, le famiglie torinesi destinano a vestiario e calzature il 3,4% delle spese non alimentari. In questo caso però la diminuzione non e' imputabile solo al Covid, visto che si registra un calo per il terzo anno consecutivo. Nella voce trasporti e comunicazione (-24 euro; il 13,8%) la flessione del 7,8% e' dovuta principalmente alla macro categoria dei trasporti (-18 euro), per le minori spese in benzina, gasolio e in acquisto di biglietti per i mezzi pubblici, treni e aerei. Diminuiscono, anche se meno marcatamente, le comunicazioni (-5 euro), dove il calo si e' registrato nelle spese connesse alla telefonia come acquisto, bollette, internet (-5 euro), categoria che nei primi mesi del 2020 aveva visto un significativo incremento. In calo del 7,9% (-10 euro) la spesa in ricreazione, spettacolo e cultura, in flessione anche le spese per giornali, libri non scolastici e cancelleria. Anche se in ripresa nella seconda parte dell'anno, scendono su base annua le spese destinate a visite mediche specialistiche e analisi, anche a causa dell'emergenza sanitaria che ha imposto lo stop delle visite mediche/cure non urgenti. Calano le spese per i servizi di assistenza alla persona soprattutto per asili nido, babysitter. Stabili invece le spese per assistenza ad anziani e disabili. Il 2020 ha registrato anche alcuni cambiamenti importanti sulle scelte dei luoghi e dei canali di acquisto. Prosegue il trend, già avviato negli anni precedenti, a favore di strutture di vendita medio-grandi: su super e ipermercati converge, infatti, oltre il 45% delle scelte dei consumatori (con un balzo in avanti di oltre il 5% rispetto a un anno prima) e crescono anche i discount dal 10,4% al 12,5%. In calo il negozio tradizionale (dal 26,7% al 22%) e il mercato rionale (dal 7,9% al 6,6%). Anche la scelta di Internet come luogo "virtuale" di acquisto ha ottenuto un'attesa diffusione, salendo dal 3,8% del 2019 al 5,2% del 2020.